Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару приговорили к 27 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о попытке госпереворота после выборов 2022 года. Об этом сообщает Agência Brasil, отмечая, что это первый подобный случай в истории страны.

Четверо из пяти судей Верховного суда Бразилии признали Болсонару виновным в попытке госпереворота, участии в вооруженной преступной организации, покушении на насильственное свержение демократического правопорядка, нанесении ущерба, а также серьезной угрозе и повреждении имущества, внесенного в список объектов, находящихся под охраной государства.

Также виновными по тем же преступлениям были признаны шесть соратников экс-президента. В их числе: генерал Брага Нетту, генерал Аугусту Элено, экс-командующий ВМС Алмир Гарнье, подполковник Мауро Сид, бывший министр юстиции Андерсон Торрес и бывший министр обороны Паулу Сержиу Ногейра.

Еще один — бывший руководитель Агентства разведки и федеральный депутат Александр Рамажем — был признан виновным только по трем преступлениям.

Согласно окончательному вердикту, Болсонару и его последователи были частью преступной организации, целью которой было сохранение своей власти.

«Доказательства по делу позволяют нам сделать вывод о том, что обвиняемые стремились подорвать демократическое верховенство права, умышленно прибегая к прямому подстрекательству к желаемому использованию власти Вооруженных сил», — считают судьи.

Как отмечает CNN Brasil, один из судей заявил, что действия Болсонару и его союзников, которые финансировали военные тренировочные лагеря и пытались оказать влияние на протесты в стране, доказывают, что они не просто отказывались принять поражения на выборах, но и «едва не вернули Бразилию к диктатуре».

Болсонару, который отрицал свою вину, не имеет права участвовать в выборах с июня 2023 года. В настоящее время он находится под домашним арестом.

В тюрьму его отправят не сразу, а только после того, как будут рассмотрены все апелляции по приговору.

В конце октября 2022 года в Бразилии победил оппонент Болсонару — Луис Инасиу Лула да Силва. После инаугурации нового президента сторонники Болсонару пытались штурмовать здание парламента, Верховного суда и резиденции главы государства. Это было воспринято как попытка переворота, правоохранители начали расследование.