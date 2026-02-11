Никулинский районный суд Москвы признал бывшего советника проректора и начальника управления по капитальному строительству и ремонту (УКС) РАНХиГС Игоря Романова виновным в получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает пресс-служба суда. Ему назначили восемь лет колонии строгого режима и штраф в 45 млн рублей.

Суд установил, что Романов и другие управленцы вуза, включая проректора, с февраля 2018 года по июль 2019 года получили через посредника свыше 12 млн рублей за то, что помогли коммерческой компании выиграть тендер на реконструкцию зданий университета, а затем без претензий подписывали акты приемки работ.

С сентября 2019 года по июнь 2020 года Романов лично получил от представителя той же компании 5,5 млн рублей и машину стоимостью свыше 9,7 млн рублей за «беспрепятственное принятие выполненных работ, подписание соответствующих актов и оплату на их основании денежных средств».

Романова приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 45 млн рублей. Суд конфисковал подаренный ему автомобиль марки «Ленд Ровер», обратил в доход государства свыше 17,6 млн рублей и запретил занимать управляющие должности в государственных органах на девять лет

В июле 2023 года проректор РАНХиГС Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным ТАСС, речь шла о деле о фиктивном трудоустройстве сотрудников Министерства науки и высшего образования, по которому проходили замминистра просвещения Марина Ракова и экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

В мае 2025 года Назарова приговорили к четырем годам условно и назначил ему штраф в 500 тыс. рублей. Следствие утверждало, что он и бывший первый заместитель министра образования Валентина Переверзева получили около 50 млн рублей, в том числе благодаря фиктивному трудоустройству сотрудников министерства в РАНХиГС.