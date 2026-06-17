США отказались предоставить Израилю разъяснения по положениям меморандума о взаимопонимании с Ираном. Как сообщает израильский Channel 12 со ссылкой на высокопоставленных чиновников, Тель-Авив запросил информацию о содержании соглашения, однако получил отказ.

По данным телеканала, Израиль до сих пор не располагает полными деталями документа, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии. В частности, речь идет о вопросах, связанных с иранской ядерной программой и возможной ликвидацией запасов высокообогащенного урана. Кроме того, собеседники Channel 12 заявили, что Израиль выступает против предполагаемого меморандумом вывода своих войск из Ливана.

Параллельно, по информации иранского агентства IRNA, председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в разговоре с главой парламента Ливана Набихом Берри заявил о необходимости прекращения боевых действий и вывода израильских войск из Южного Ливана. «Победы сил сопротивления принадлежат всему исламскому миру и являются результатом самопожертвования мучеников. Война должна завершиться на всех фронтах, включая Ливан», — цитируют его местные СМИ.

14 июня президент США Дональд Трамп объявил о заключении мирной сделки с Ираном. При этом подписание документа должно состояться 19 июня в Женеве. Ни одна из сторон не опубликовала текст документа, но иранские и западные СМИ, а также официальные представители начали раскрывать подробности. Подробнее о том, в чем заключается соглашение и чем различаются утечки версий, — в материале RTVI.