В результате пожара в нежилом здании в Балашихе погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 04:40 27 января. К 7:00 пожар был ликвидирован на площади 35 кв. метров.

К тушению были привлечены 80 человек личного состава и 27 единиц техники.

При этом «112» со ссылкой на источник пишет, что пожар произошел в частном жилом доме в Балашихе. В результате ЧП пострадали еще три человека, в том числе ребенок, отмечает телеграм-канал.

Накануне пожар произошел во взрослом инфекционном отделении Кондопожской районной больнице в Карелии, погиб один человек.