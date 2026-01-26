Пожар произошел во взрослом инфекционном отделении Кондопожской районной больнице в Карелии, погиб один человек, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в телеграм-канале.
По словам Парфенчикова, в отделении на момент пожара были восемь пациентов, сейчас они переведены в основное здание.
Кроме того, погиб одинокий пожилой мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.
Глава Карелии при этом отметил, что в детском отделении на втором этаже никто не пострадал. Одну маму с ребенком перевели в основной корпус, двух детей с мамой отпустили домой.
Парфенчиков добавил, что власти будут разбираться в обстоятельствах ЧП. Причины возгорания и возможный ущерб выяснит специальная комиссия.