Пожар произошел во взрослом инфекционном отделении Кондопожской районной больнице в Карелии, погиб один человек, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в телеграм-канале.

По словам Парфенчикова, в отделении на момент пожара были восемь пациентов, сейчас они переведены в основное здание.

Кроме того, погиб одинокий пожилой мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.

Глава Карелии при этом отметил, что в детском отделении на втором этаже никто не пострадал. Одну маму с ребенком перевели в основной корпус, двух детей с мамой отпустили домой.

Парфенчиков добавил, что власти будут разбираться в обстоятельствах ЧП. Причины возгорания и возможный ущерб выяснит специальная комиссия.