В результате воздушной атаки на Ростовскую область пострадали четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Среди них есть четырехлетний ребенок.

«Все четверо доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести», — сказано в сообщении главы региона.

Позже Слюсарь уточнил, что из-за атаки дронов в ночь на 14 января загорелись здания промышленного и складского предприятий в Ростове-на-Дону.

«Один пожар потушен, второй к 05:30 утра локализован», — отметил губернатор.

По его данным, в многоэтажном доме в Левенцовском микрорайоне были повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах здания. Для жителей развернули пункт временного размещения.

Кроме того, сгорели два частных дома в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля.

Слюсарь добавил, что данные о повреждениях будет уточняться.

Накануне с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских дронов, в том числе два над Ростовской областью.