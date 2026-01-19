В результате схождения двух поездов с рельсов в провинции Испании Кордово погибли по меньшей мере 21 человек, сообщает El Pais со ссылкой на источники в испанской гражданской гвардии и экстренных службах. Около 100 человек получили травмы, в том числе 25 — тяжелые.

Поезд компании Iryo с 317 пассажирами, который следовал из Малаги в Мадрид, накануне вечером сошел с рельсов и упал на пути, где в противоположном направлении двигался состав Alvia со скоростью 200 км/ч.

По данным El Pais, один из погибших был машинистом поезда Alvia. В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов.

Поезда сошли с рельсов примерно в 19:30 по местному времени (21:30 мск) 18 января. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено. На месте ЧП до сих пор проводятся спасательные работы. Данные о пострадавших уточняются.