Число детей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», увеличилось до шести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее было известно о пяти погибших детях.

«В настоящий момент у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших», ― сказала омбудсмен (цитата по ТАСС).

По ее словам, в больнице остаются пятеро пострадавших детей, двое из них в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. У детей «очень тяжелое психологическое состояние», некоторые сложно идут на контакт, добавила Львова-Белова.

При этом она отметила, что врачи дают положительные прогнозы по поводу выздоровления детей после реабилитации.

Восемь человек, по данным Львовой-Беловой, остались без родителей в результате теракта, передает «Интерфакс». Она также заявила о «довольно большой цифре» детей, которые потеряли одного или обоих родителей. Аппарат уполномоченного занимается обеспечением опеки этих детей в семьях родственников, «чтобы они у нас не попали в социальные учреждения», сказала омбудсмен.

Сразу после теракта в «Крокусе» Львова-Белова сообщала о троих погибших детях в возрасте от 11 до 18 лет. Позже МЧС России уточнило, что число погибших детей выросло до пяти.

Общее число погибших в теракте, по последним данным, составляет 144 человека, более 550 пострадали. По состоянию на утро 3 апреля, опознаны 87 жертв атаки на «Крокус Сити Холл», 84 тела переданы родственникам для захоронения.

Вечером 22 марта вооруженные люди устроили стрельбу перед выступлением группы «Пикник» и подожгли концертный зал. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*).

Российские власти считают причастными к теракту украинские спецслужбы. Киев отрицает причастность к нападению. По обвинению в теракте арестованы 10 человек. По версии следствия, четверо из них — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — были непосредственными исполнителями теракта.

Пятеро фигурантов — Исроил, Аминчон и Исроил Исломовы, а также Алишер Касимов и Назримад Лутфуллои — подозреваются в пособничестве террористам. Десятый арестованный — Якубджони Юсуфзода ― по версии следствия, перевел соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов», а после теракта перечислил средства одному из предполагаемых исполнителей.

* запрещенная в России террористическая организация