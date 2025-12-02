На фоне активного развития технологий искусственного интеллекта появляются подходящие условия для мошенников, которые выманивают у россиян деньги под видом вложения в перспективные проекты. Об этом рассказал Life.ru член комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Немкин.

Как правило, злоумышленники делают ставку на доверие граждан к нейросетям и, используя псевдонаучную лексику, предлагают вложиться в инновационные проекты с обещаниями свердоходности. Чтобы такие предложения выглядели убедительно, мошенники применяют профессиональные маркетинговые приемы и имитируют легальные структуры.

В числе самых опасных схем Немкин назвал «фонды инвестиций в ИИ» , которые якобы разрабатывают решения в области нейросетей или финансируют перспективные компании. Однако их цель заключается в том, чтобы собрать деньги с доверчивых инвесторов и исчезнуть, а никакой лицензии, продукта или команды у них нет.

«Нередко мошенники используют поддельные патенты, вымышленные биографии основателей, а также имитируют партнерства с известными компаниями, чтобы повысить доверие», — рассказал Немкин.

Еще одна популярная схема — «ИИ-трейдинг», где жертвам предлагают передать средства под управление бота с гарантированной прибылью. Однако, как и в остальных случаях, эти системы существуют лишь на бумаге. То же касается и предложений инвестировать в создание российского аналога ChatGPT или других популярных инструментов, «разработчики» которых имеют лишь лендинг или демо-версию, чтобы имитировать деятельность.

Чтобы не стать жертвой таких схем, парламентарий призвал не доверять предложениям с гарантированным доходом и всегда проверять юридическую историю организации. Вложения, по его словам, стоит делать только через проверенных брокеров или официальные сервисы.

«И главное — помнить: на пике технологического хайпа мошенники становятся особенно активны, и чем громче обещания, тем выше риск попасть в ловушку», — заключил Немкин.

В 2025 году неоднократно появлялись сообщения о том, что мошенники активно используют нейросети для обмана граждан. В ноябре несколько человек столкнулись с фейковыми продавцами автомобилей из Европы. Люди оплачивали авто и все таможенные сборы, а взамен получали лишь сгенерированные искусственным интеллектом изображения машины, которая проходит таможню и якобы направляется к покупателю.

В октябре СМИ писали про цифровые копии умерших, с помощью которых злоумышленники выманивают у переживших потерю граждан деньги или рекламируют свои услуги. Такие боты также были созданы при помощи ИИ.