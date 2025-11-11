Злоумышленники начали использовать нейросети для создания изображений автомобилей и поддельных документов на них, чтобы обманывать покупателей. Об этом рассказал «Ленте.ру» заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Мошенники публикуют объявления о продаже автомобиля на особых условиях, предлагая покупателю значительно сэкономить на таможенном оформлении и других платежах, рассказал Силаев. По его словам, злоумышленники зачастую ограничивают время для оценки ситуации и вынуждают человека принимать решение быстро, не проверяя информацию.

Эксперт уточнил, что преступники заранее продумывают сценарии диалога, которые подкрепляют фотографиями машины с требуемыми номерными знаками и поддельными документами, сгенерированными нейросетью.

«Если изучать такие подделки внимательно, почти всегда найдутся нестыковки — опечатки в официальных бумагах, несоответствие стандартам оформления номеров, грамматические ошибки в текстах документов», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Покупатели же, по словам Силаева, не всегда могут заметить важные детали и попасть на уловку мошенников. Особенно опасно вести переговоры о покупке автомобиля в популярных мессенджерах, так как в них крайне сложно проверить историю и репутацию продавца, предупредил Силев. Из-за того, что злоумышленники используют анонимные аккаунты и заранее подготовленные банковские счета затрудняются и расследования подобных дел.

Специалист отметил, что не стоит оплачивать машину до непосредственного получения и проведения экспертизы, а также с подозрением относиться к продавцам, которые требуют немедленно перевести деньги. При заказе авто из-за рубежа рекомендуется воспользоваться услугами лицензированных брокеров и проверять историю транспортного средства по VIN-коду.

Накануне Baza сообщала, что мошенники обманули россиянина на 3,3 млн рублей при покупке машины Honda CR-V из Европы. По данным канала, мужчина заказал авто, оплатил таможенные пошлины и другие расходы.

Пострадавший пояснил, что мошенники присылали ему документы, счета и фото машины, которая проходит таможню. Однако позже выяснилось, что снимки оказались поддельными — нейросеть с ошибкой сгенерировала надписи на белорусском языке на дорожных знаках. На таможне ему также сказали, что машина с таким номером через границу не проходила.

В начале октября злоумышленники стали использовать еще одну уловку, созданную при помощи ИИ, — цифровые копии умерших. Специалисты рассказывали, что в качестве цели мошенники выбирают человека, недавно пережившего потерю, и пишут ему от лица умершего родственника. С помощью таких ботов они рекламируют свои услуги или заставляют перевести деньги на свой счет.