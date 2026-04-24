Сыктывкарский горсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства 1,1 млрд рублей — эквивалента 81,6% доли офшорной компании «Гриттонбей трейдинг лимитед» в уставном капитале ООО «Метлизинг». Об этом пишет ТАСС.

«Иск Генпрокуратуры полностью удовлетворен», — сообщили в суде.

Ответчиками по иску выступили скрывающийся за рубежом бизнесмен, бывший муж певицы Лолиты Александр Зарубин, осужденные за коррупцию бывшие главы Коми Владимир Торлопов и Вячеслав Гайзер, их бывший первый заместитель Алексей Чернов, а также компания «Метлизинг». В качестве третьих лиц — бывший спикер парламента Коми Игорь Ковзель и несколько финансовых управляющих.

Адвокаты возражали против иска. Чернов, присутствовавший на заседании лично, подал письменные возражения: указал на пропущенные сроки исковой давности и сослался на то, что Замоскворецкий суд Москвы уже доказал его непричастность к упомянутым компаниям. Защита также настаивала на том, что ущерб уже взыскивался ранее и нынешнее взыскание является повторным. Суд эти доводы не принял.

По версии Генпрокуратуры, в 2006 году Зарубин создал организованную группу, вовлек в нее Гайзера и других лиц. С 2006 по 2011 год участники группы мошенническим путем приобрели 100% акций ОАО «Птицефабрика “Зеленецкая”»: акции были выведены из государственной собственности и внесены в уставной капитал подконтрольного Зарубину «Метлизинга». Ущерб Республике Коми на тот момент был оценен в 2,4 млрд рублей.

С мая 2011 по сентябрь 2015 года птицефабрика перечислила на счет «Метлизинга» дивиденды на 1,45 млрд рублей, из которых более 828 млн были легализованы через финансовые операции с подконтрольными структурами.

В июле 2010 года, по версии обвинения, участники группы также обманули совет директоров ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» и похитили свыше 64 млн рублей, продав фонду 98% доли в ООО «Сыктывкарский промкомбинат».

Зарубин скрылся от следствия и в 2015 году был объявлен в международный розыск. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере и легализации преступных доходов. В декабре 2025 года Сыктывкарский суд продлил арест на его активы — более 119 млн рублей наличными, 81,6% доли в «Метлизинге» номинальной стоимостью свыше 1,1 млрд рублей и более 2,2 млн долларов на счетах компании.

Бывший глава Коми Гайзер был осужден в 2019 году: Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Чернов получил 9 лет и такой же штраф.

Все фигуранты резонансного дела признаны виновными во взятках, мошенничестве и легализации имущества, по статье о создании преступного сообщества все фигуранты были оправданы.

Республике Коми в общей сложности был причинен ущерб на 4,5 млрд рублей, следствие арестовало имущество на эту сумму. Птицефабрика «Зеленецкая», оцененная в 2,4 млрд рублей, в июне 2020 года была полностью возвращена в собственность региона. Более 20 участников дела уже отбыли наказание. Гайзер остается под стражей — его срок истекает в сентябре 2026 года.