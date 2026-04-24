Столичные власти подвели итоги зимнего сезона и пригласили бизнес к участию в новом проекте «Лето в Москве». Одним из ключевых партнеров города стала компания «Яндекс», которая интегрировала свои цифровые сервисы в парковую инфраструктуру и площадки фестиваля «Зима в Москве».

Как сообщает портал mos.ru, сотрудничество ИТ-гиганта и города охватило сразу несколько направлений: от продвижения локальных брендов до создания зон комфорта в городских парках.

Маркетплейсы и локальные бренды

Зимой «Яндекс Маркет» стал важной частью магазина локальных марок. В рамках проекта «Сделано в Москве» на Болотной площади прошел фестиваль «Маркет маркета», где десятки московских производителей одежды и декора смогли представить свои товары офлайн.

Бренд-директор «Яндекс Маркета» Валерия Кирсанова отметила, что проект позволил сервису органично вписаться в городскую среду и познакомить покупателей с редкими находками от местных дизайнеров.

Цифровые сервисы в парках

Интеграция коснулась и досуга в столичных зонах отдыха. «Яндекс Книги» наполнили лесные библиотеки в усадьбе Воронцово и парке «Ходынское поле», создав тематическую цифровую полку «Хруст снега и шелест страниц».

«Яндекс Пэй» организовал «Станции тепла» на катках в Парке Горького и «Коломенском», где посетителей угощали горячим чаем.

«Яндекс 360» обустроил зоны отдыха на катке в Сокольниках.

Планы на лето

Успешный опыт зимней интеграции город планирует перенести на новый сезон. Представителей бизнеса приглашают присоединиться к проекту «Лето в Москве». Столица предлагает предпринимателям готовую инфраструктуру, медийную поддержку и доступ к огромному туристическому трафику.

Взаимодействие с крупным ИТ-бизнесом, по мнению властей, помогает решать стратегические задачи: для брендов это дополнительный инструмент продаж, а для горожан — возможность пользоваться привычными цифровыми сервисами даже во время прогулок в парке.