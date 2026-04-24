Администрация Дональда Трампа в 2025 году в рамках борьбы с так называемым deep state расформировала USAID — международное агентство американской «мягкой силы», которое базировалось в Вашингтоне с 1961 года. Почти все 16 тысяч сотрудников агентства были уволены. По оценкам, около 280 тыс. подрядчиков, партнеров и местных сотрудников по всему миру также потеряли работу. Год спустя менее половины сотрудников агентства смогли найти работу, пишет The New York Times.

Год спустя многие из них растратили свои сбережения, обналичили пенсионные накопления и переехали к друзьям и родственникам. Бывшие сотрудники USAID, проводившие неофициальные опросы, подсчитали, что менее половины нашли работу на полный рабочий день, причем многие зарабатывают меньше, чем раньше. Примерно треть остается безработной, остальные работают неполный рабочий день.

Бывшие сотрудники агентства, которые когда-то считали себя послами американской «мягкой силы», заявили, что обеспокоены утратой доверия к США за рубежом. Они также заявили, что до сих пор возмущены тем, как президент Трамп назвал их «радикальными левыми безумцами».

Многие бывшие сотрудники рассказали изданию, что до сих пор испытывают психологическую травму и потерю уверенности в своих профессиональных способностях после изнурительных поисков работы. Некоторые признавали наличие раздутого штата и расточительства в агентстве.

Новый потолок зарплат

Издание привело примеры того, как люди безуспешно пытаются найти работу и насколько сильно сократились их доходы. При этом кредиты и ипотека остаются, поэтому многие были вынуждены переехать к друзьям и родственникам и сдавать собственное жилье в аренду.

57-летняя Шерил Коуэн, получавшая 272 тыс. долларов в год в качестве старшего вице-президента некоммерческой организации, финансируемой закрытым агентством, была уволена в конце марта 2025 года. В прошлом месяце она прошла онлайн-собеседование на должность управляющей магазином Penzeys Spices недалеко от своего дома в Фолс-Черч, штат Вирджиния, с оплатой 19 долларов в час.

Алиша Бейер, 53 года, которая 25 лет проработала подрядчиком USAID и руководила программами по охране репродуктивного здоровья в Африке, — мать-одиночка с двумя подростками. В прошлом году она переехала к соседке, чтобы сдавать свой дом в Роквилле, штат Мэриленд, и покрывать ипотечные платежи.

Жаклин Девайн была одной из немногих, кто год назад открыто рассказал газете The New York Times о потере работы в качестве подрядчика в отделе по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Год спустя ее доход в 200 тыс. долларов, получаемый в агентстве, сократился до 9 тыс. долларов за преподавание двух курсов по общественному здравоохранению в Университете Таусона в Мэриленде.

32-летний Сэмюэл Порт, ветеран армии, работавший в некоммерческой организации, помогавшей управлять проектами в Южном Судане и Индонезии, подал заявки более чем на 60 вакансий. Он рассказал изданию, что был настолько подавлен, что пошел в парк Грейт-Фолс в Вирджинии, сел у реки и заплакал.