Ленинградский райсуд Калининграда 22 апреля вынес приговор троим фигурантам дела о хищении почти 300 млн рублей при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Виновными в мошенничестве и служебном подлоге признаны бывшая сотрудница отдела капитального строительства Балтийского флота Галина Чистякова и менеджеры подрядной компании «Геоизол» Олег Арискин и Станислав Асанович.

Дело расследовало Главное военное следственное управление СКР.

Арискин и Асанович получили по шесть лет колонии общего режима, Чистякова — четыре года шесть месяцев. Все трое были взяты под стражу прямо в зале суда — до этого они находились под домашним арестом, отмечает «Коммерсантъ».

Обвинение запрашивало для менеджеров по восемь лет с крупными штрафами, для Чистяковой — шесть лет. Суд также частично удовлетворил иск Минобороны: с подсудимых, а также с их ранее осужденного сообщника Алексея Ширинкина солидарно взыскано более 295 млн рублей. Еще один фигурант — заместитель гендиректора «Геоизола» Александр Стрельников — объявлен в розыск.

«В 2024 году бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Ширинкин, его подчиненная Чистякова, Арискин и Асанович путем предоставления заведомо ложных финансово-отчетных документов о стоимости и объемах строительных работ похитили свыше 290 млн рублей», — сообщили в СКР.

По данным следствия, условия контракта, заключенного «Геоизолом» в 2019 году, выполнены не были, а Минобороны причинен ущерб в особо крупном размере.

Ширинкин, бывший начальник отдела капстроя Балтфлота, был осужден ранее: пошел на сотрудничество со следствием, получил четыре года общего режима с запретом занимать руководящие должности и к моменту нового процесса успел возместить из общей суммы ущерба около 100 тыс. рублей. На процессе над сообщниками его доставляли в суд конвоем для дачи показаний.

Адвокат Чистяковой Кирилл Дубинский заявил «Коммерсанту», что приговор будет обжалован как несправедливый и не основанный на фактических обстоятельствах: по его словам, оценка объемов работ не входила в служебные обязанности его подзащитной, сам факт хищений и методика подсчета завышений стоимости работ остаются спорными, а свидетели, включая Ширинкина, неоднократно меняли показания.

«На скамье подсудимых оказались крайние, а целый ряд возможных фигурантов или не получили статуса обвиняемых, или скрылись за границей», — считает защита.

«Геоизол» ранее настаивал на том, что построил и оборудовал корпуса училища, однако генподрядчик «уклоняется от приемки и оплаты работ».

Филиал Нахимовского училища в Калининграде был возведен в рамках исполнения решения президента России 2015 года и приказа министра обороны 2020 года, рассчитан на 560 воспитанников и принял первых учеников пять лет назад.