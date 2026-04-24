Лишь один человек получил так называемую «Золотую карту Трампа», которую иностранцы вправе купить за $5 млн для получения ПМЖ в США и ускоренного получения гражданства. Об этом на слушаниях в комитете Конгресса в четверг сообщил министр торговли США Говард Лутник.

Визовая программа стартовала в декабре 2025 года. Через несколько дней после ее запуска Лутник отчитался о поступлении в казну $1,3 млрд дохода от покупателей «Золотых карт». В своем нынешнем выступлении он не стал упоминать то заявление, которое противоречит его словам о всего одной купленной карте.

Такие же расхождения возникли между словами главы Минторга США о «сотнях людей в очереди» на покупку «Золотых карт Трампа» и его июньским заявлением о том, что за несколько дней после старта премиальной визовой программы на нее зарегистрировались почти 70 тысяч человек.

В июне 2025 года Лутник делился оптимистичными прогнозами о том, что правительство может выпустить 200 тысяч таких карт и получить в казну $1 трлн дохода.

«Золотая карта» (Trump Gold Card) предоставляет иностранцам возможность получить постоянный вид на жительство и ускоренный путь к американскому гражданству за плату. В отличие от существующей визы EB-5, которая требует инвестиций в создание рабочих мест, «Золотая карта» предполагает прямой платеж в казну США без обязательств по трудоустройству американцев. Вырученные от ее продажи средства планируется направлять на сокращение государственного долга.

Система продажи премиальных «золотых карт» для желающих получить привилегии при оформлении ВНЖ, ПМЖ и гражданства практикуется во многих странах мира, она ориентирована на состоятельных иностранцев. Такие программы, которые также называют «гражданством за инвестиции», в частности, существуют в Великобритании, Испании, Греции, на Мальте, в Австралии, Канаде и Италии.