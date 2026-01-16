Ленинградский райсуд Калининграда отправил под домашний арест директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину, проходящего по делу о незаконной вырубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об сообщает местное издание «Клопс».

Ранее о соответствующей мере пресечения для фигуранта просило следствие. Однако, по данным РБК, на заседании сторона обвинения попросила суд на период следствия заключить Калину под стражу, в связи с наличием у него действующей шенгенской визы, а также с тем, что он совершает регулярные поездки в Литву, что, по мнению следователя, создает риск его уклонения от правосудия.

В свою очередь, защита директора нацпарка ходатайствовала о проведении закрытого судебного заседания, исключающего присутствие представителей средств массовой информации. Однако суд отклонил это ходатайство, оставив процесс открытым.

Калину задержали 14 января. Против него возбуждено дело о незаконной рубке леса, сумма ущерба от которой составила около 12,7 млн рублей. Ему может грозить до 14 лет лишения свободы

Согласно предъявленному обвинению, директор национального парка вступил в преступный сговор со своим знакомым и другими неустановленными лицами. Целью сговора была организация крупномасштабной незаконной вырубки леса на особо охраняемой природной территории. В результате этих действий, как утверждает следствие, было вырублено более 150 кубических метров сырорастущих деревьев на площади около одного гектара.

Следствие установило, что освобождённый от леса участок предназначался для последующего строительства туристического комплекса. Инициатором и предполагаемым застройщиком этого проекта выступил знакомый обвиняемого.

В материалах дела указывается, что директор, используя своё служебное положение, создал условия для совершения преступления. В частности, он предоставил беспрепятственный доступ на территорию парка тяжёлой спецтехнике, необходимой для корчевания пней, вывоза заготовленной древесины и планировки земли. Кроме того, по версии обвинения, он лично контролировал ход всех незаконных работ, для выполнения которых были привлечены рядовые сотрудники национального парка.

Анатолию Калине 49 лет. Он возглавил национальный парк «Куршская коса» в 2011 году, а до этого занимал в нем пост заместителя директора, работал в коммерческом секторе и проходил службу в Министерстве внутренних дел. С 2021 года Калина также является депутатом Калининградской областной думы, избранным от партии «Единая Россия».

Осенью 2025 года, как сообщало издание «РБК Калининград» со ссылкой на администрацию парка, в учреждении прошла проверка. Силовые структуры изучали документацию, связанную со строительством объекта «Куршский велотракт». Представители экологической организации «Зеленый фронт» заявляли, что действия силовиков, в том числе обыски, были связаны с расследованием возможных хищений бюджетных средств, выделенных на возведение этой велодорожки.

Контракт на строительство велодорожки был подписан с московской компанией ПСК «Луч» в 2022 году, его первоначальная стоимость составляла 402,5 миллиона рублей. В ходе реализации проект столкнулся с трудностями: сроки окончания работ неоднократно сдвигались, а к октябрю 2025 года стоимость строительства возросла до 522 миллионов рублей. Кроме того, на объекте фиксировались нарушения экологического законодательства.