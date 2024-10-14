Дарья Навальная с конца лета работает в избирательном штабе кандидата в президенты США от Демократической партии — Камалы Харрис. Информация об этом появилась в профиле дочери оппозиционера Алексея Навального в соцсети LinkedIn.

Как следует из этих данных, Навальная работает в штабе Харрис в штате Пенсильвания с августа. Она занимает позицию организатора работы штаба с избирателями (field organizer).

В июне 2024 года Навальная закончила обучение в Стэнфордском университете, куда поступила в 2019 году. Публичных заявлений о своей работе в избирательном штабе Харрис она не делала.

В день похорон Навального его дочь рассказала в своих соцсетях, что отец для нее «всегда был и навсегда останется примером». Она назвала Навального «героем», который «отдал свою жизнь за Россию», и пообещала прожить жизнь так, чтобы он ей гордился. «А главное — с такой же яркой улыбкой на лице», — написала она.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в Харпе (ЯНАО). Соратники политика считают его смерть убийством и возлагают вину на руководство России, такой же позиции придерживается Юлия Навальная. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Харрис о Юлии Навальной

В апреле вдова Алексея Навального Юлия вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира в 2024 году по версии американского журнала Time — она была включена в раздел «Лидеры». Текст о ней на сайте издания написала вице-президент США Камала Харрис. Она отметила, что Навальной пришлось выступать на Мюнхенской конференции по безопасности сразу после получения известий о смерти мужа в колонии, при этом она проявила мужество и «осудила ложь и жестокость российского правительства».

По словам Харрис, с момента выступления в Мюнхене Навальная стала «не только символом демократических ценностей, но и мужественным борцом за них». Вице-президент добавила, что в личном разговоре с Навальной убедилась в ее намерении продолжать дело супруга и готовности бороться за «справедливость и соблюдение закона».

В августе Камала Харрис сообщила в соцсети X, что после обмена заключенными между Россией и Западом позвонила Юлии Навальной и поблагодарила ее за мужество. Сторонник Навального Иван Жданов* тогда рассказал, что Харрис «отметила вклад Алексея и Юлии в борьбу за демократическую Россию». Навальная в ответ поблагодарила вице-президента США в организации обмена и «призвала мировое сообщество способствовать освобождению и других российских политзаключенных».

Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как действующий президент Джо Байден в июле заявил о выходе из президентской гонки. В ходе онлайн-голосования она получила поддержку 99% делегатов партийного съезда.

От Республиканской партии кандидатом выдвинут бывший президент США Дональд Трамп. Выборы президента США состоятся менее чем через месяц, 5 ноября.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов