Гонконгский грипп А (H3N2) будет активно распространяться в России в первые недели 2026 года, сообщил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. В разговоре с Life.ru он подчеркнул, что вирус давно входит в состав актуальной вакцины.

Гонконгским гриппом называют грипп А (H3N2), который впервые обнаружили в 1968 году в Гонконге. В последующие годы заболевание распространилось за пределы Восточной Азии и привело к гибели около 4 млн человек.

Он назвал рост заболеваемости сезонным и предсказуемым. По его словам, в ближайшие четыре недели, а также в две первые недели января 2026 года ожидается рост случаев заражения, а после — спад.

«После этих [новогодних] каникул все выйдут на работу, друг друга перезаражают, особенно дети, да и начнется подъем. Так что все идет в пределах нормы», — рассказал собеседник Life.ru.

Онищенко отметил, что среди всех циркулирующих среди россиян бактерий и инфекций основную нагрузку дает именно грипп. Из-за него статистика заражений растет каждый осенний сезон.

Сообщения о десятикратном росте заболеваемости эпидемиолог объясняет тем, что все зависит от точки отсчета: если вести статистику от августа, такие скачки действительно возможны. Однако он отметил, что все распространяющиеся сейчас штаммы гриппа входят в состав регулярной вакцины.

«Самое главное, не гонконгский, не североамериканский, а самое главное, что тот грипп, который вот сейчас обзывают всякими непотребными словами, он нам известен. Он входит в состав вакцины», — подчеркнул Онищенко.

По словам эксперта, на тяжесть болезни влияет в большей степени состояние организма отдельного больного. Если один человек может перенести заболевание относительно легко, у другого могут возникнуть серьезные осложнения вплоть до госпитализации.

Онищенко посоветовал срочно вакцинироваться тем, кто еще этого не сделал, а заболевших призвал срочно обратиться к врачу и по возможности не заражать окружающих.

В конце ноября 2025 года Роспотребнадзор опроверг слухи о «новом необычном вирусе» в России. Согласно сообщению ведомства, самым часто выявленным вирусом остается грипп А(H3N2) — 80,9% от всех выделенных образцов.

«В рамках постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора, проводимого специалистами Роспотребнадзора, в Российской Федерации не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены», — говорится в публикации Роспотребнадзора.

Гонконгский грипп массово распространился в России в конце 2023 года. Одними из первых заразившихся стали жители Тюменской и Орловской областей.

20 декабря 2023 года 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер, по данным Роспотребнадзора, у них выявили грипп А. Одна из девочек скончалась. Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн тогда рассказал RTVI, что большинство случаев заражения гриппом А относится как раз к штамму H3N2.