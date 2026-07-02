В ночь с 1 на 2 июля прошли три матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Англия обыграла ДР Конго со счетом 2:1, Бельгия в дополнительное время одолела Сенегал 3:2, а США уверенно прошли Боснию и Герцеговину — 2:0. Все три победителя вышли в 1/8 финала.

Сборной Англии победа далась тяжелее всего. Команда Томаса Тухеля больше часа проигрывала: уже на 7-й минуте счет открыл вингер ДР Конго Брайан Сипенга, для которого этот гол стал первым за национальную команду. Англичане были медлительны и допускали много ошибок, а голкипер конголезцев Лионель Мпаси-Нзо раз за разом выручал свою команду. Перелом наступил во втором тайме благодаря Гарри Кейну: нападающий сравнял счет после подачи Энтони Гордона, а на 86-й минуте оформил дубль, пробив под перекладину из окружения защитников. Теперь англичан в 1/8 финала ждет матч с Мексикой 6 июля.

Голкипер ДР Конго Мпаси-Нзо после игры признался, что команда покидает турнир с гордостью.

«Мне понравился кураж команды, мне понравился кураж каждого. Мы боролись всеми доступными нам средствами. Мы не боялись», — приводит его слова официальный сайт ФИФА.

По его мнению, конголезцы доказали, что были близки по уровню к одному из грандов.

Самым драматичным вышел поединок в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд», где Бельгия и Сенегал доиграли лишь на 132-й (12-й дополнительной) минуте. В основное время у сенегальцев отличились Хабиб Диарра и Исмаила Сарр, у бельгийцев — Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс. Победу команде принес Тилеманс, реализовавший пенальти на 5-й дополнительной минуте. Второй тайм добавленного времени растянулся более чем на 11 добавленных минут из-за долгого видеопросмотра эпизода с этим пенальти. Встречу обслуживала бригада во главе с Саидом Мартинесом из Гондураса. В 1/8 финала Бельгия сыграет с США 7 июля, начало — в 3:00 мск.

Наконец, сборная США переиграла Боснию и Герцеговину на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе. Счет на 45-й минуте открыл форвард Фоларин Балогун, однако в середине второго тайма он был удален за грубый фол. Несмотря на игру вдесятером, американцы довели дело до победы: на 80-й минуте полузащитник Малик Тилльман забил прямым ударом со штрафного. По ходу встречи два гола хозяев — Балогуна и капитана Кристиана Пулишича — были отменены из-за офсайдов. Главным арбитром матча работал бразилец Рафаэл Клаус.

Чемпионат мира 2026 года принимают США, Канада и Мексика, турнир продлится с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом остается сборная Аргентины, победившая в финале 2022 года сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).