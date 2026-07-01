Сборная Мексики обыграла Эквадор в матче 1/16 финала чемпионата мира и впервые с домашнего мундиаля 1986 года преодолела первый раунд плей-офф. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счетом 2:0.

Счет на 22-й минуте открыл Хулиан Киньонес, а на 31-й преимущество хозяев удвоил Рауль Хименес. Первый гол вызвал взрыв эмоций на трибунах: болельщики хором скандировали ставший символом этого чемпионата локальный интернет-мем «А что, если да?» («Y si sí?»).

Концовка встречи обернулась неприятностью для гостей: на 5-й минуте добавленного времени второго тайма красную карточку получил защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье за прикрытый руками рот.

Начало матча пришлось перенести примерно на час из-за ливня и грозы над Мехико.

Достижение для Мексики стало историческим: за прошедшие с 1986 года 40 лет команда сыграла на восьми чемпионатах мира подряд, но каждый раз останавливалась на первой же стадии плей-офф. В 1/8 финала мексиканцы сыграют с победителем пары Англия — ДР Конго; этот матч также пройдет в Мехико 6 июля.

Тем временем по турнирной сетке продолжила движение и сборная Франции: в 1/16 финала французы разгромили Швецию со счетом 3:0. Сборная Норвегии со счетом 2:1 обыграла команду Кот-д’Ивуара и также вышла в 1/8 финала. Нидерланды сыграли вничью с Марокко, встреча завершилась со счетом 1:1.