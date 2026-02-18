Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 2 года и 2 месяца колонии-поселения местному жителю Роману Штадлеру, который стрелял в воздух из пневматического пистолета у храма в центре города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Штадлер осужден по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения

Стрельба произошла в октябре 2023 года. Прокуратура квалифицировала действия мужчины как грубое нарушение общественного порядка. При этом защита настаивала на том, что в действиях обвиняемого не было состава преступления, так как он никому конкретно не угрожал. Потерпевшим по делу был признан водитель автомобиля, проезжавший мимо и испугавшийся звука выстрела.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток, сказано в сообщении пресс-службы.