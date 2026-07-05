Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Spiegel.

Он считает, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре станет важным событием, поскольку альянс сталкивается с беспрецедентными вызовами в сфере безопасности: с одной стороны, конфликт на Украине достиг невероятных масштабов, а с другой — возникли вопросы по поводу доверия к Североатлантическому альянсу.

Столтенберг выразил надежду, что США и Европа, несмотря на все разногласия между ними, на саммите продемонстрируют единство. Он подчеркнул, что цель НАТО — не вести боевые действия, а предотвращать их с помощью сдерживания, основанного не только на военных возможностях, но и на доверии.

«Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно. Но я думаю, что главам государств и правительств следует сейчас меньше рассуждать о возможных будущих сценариях и вместо этого сосредоточиться на неотложных мерах. Одна из таких мер — увеличение наших расходов на оборону. Это повышает вероятность того, что США выполнят свои обязательства. А если они этого не сделают, то этот шаг станет еще более важным», — поделился мнением экс-генсек военного блока.

Корреспондент Spiegel попросил его оценить риски выхода США из НАТО, поскольку о такой возможности периодически заявляет американский лидер Дональд Трамп. Столтенберг ответил, что европейские союзники должны доказать ему пользу взаимного сотрудничества.

В качестве примера он рассказал историю о том, как в прошлом году на встрече с Трампом показал ему карту с указанием расположения российских военных баз возле границы Норвегии.

«Мы объяснили ему, что наши разведывательные службы осведомлены о том, когда российская подводная лодка покидает базу. Мы делимся этой информацией с Вашингтоном. Это означает, что внутренняя безопасность США начинается на российской границе», — пояснил бывший генсек.

По его словам, Трамп слушал очень внимательно, особенно когда понял, что речь идет о стратегически важном для США арктическом регионе.

При этом Столтенберг отказался комментировать высказывания своего преемника Марка Рютте, который похвалил Трампа за то, что тот добился от европейских стран повышения оборонных расходов. Он назвал нового генсека НАТО «превосходным» и подчеркнул, что важнейшая задача альянса — сохранить единство союзников и мобилизовать их на поддержку Украины.

В этой связи Столтенберг отметил растущую роль Германии, которая недавно заявила о намерении стать крупнейшим в НАТО военным спонсором Киева. По словам экс-генсека блока, ФРГ находится в процессе превращения в значительную военную державу, хотя еще сравнительно недавно занимала лишь четвертое место по доле оборонных расходов в сравнении с ВВП.

Подводя итоги своего пребывания на посту генерального секретаря НАТО, Столтенберг признал, что ему следовало более активно добиваться повышения оборонных расходов европейских стран-участниц альянса, чтобы начавшиеся сейчас бюджетные изменения произошли гораздо раньше. По его словам, Европа также должна была «больше сделать для Украины».