Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив», экс-глава «Транстелекома» Сергей Липатов признал вину по делу о заказном убийстве, произошедшем в 2002 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сергея Липатова обвиняют в подстрекательстве к убийству, совершенному по найму группой лиц (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК). Как утверждает газета, изначально бизнесмен отрицал свою вину, но под конец расследования согласился с обвинением. По данным «Коммерсанта», он принял такое решение под давлением показаний соучредителя ООО «ТДМ Логистика», пенсионера ФСБ Олега Михалева и экс-руководителя отделения 5-го отдела РУБОП ГУВД Москвы Леонида Ракогона, которые заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве.

В середине декабря уголовное дело Липатова поступило в Одинцовский городской суд, слушания по нему должны начаться 22 января.

Дело Липатова

По версии следствия, в 2002 году Липатов обратился к Ракогону с просьбой найти киллеров для убийства директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника главы министерства путей сообщения России Александра Фоминова. За это он обещал заплатить $200 тыс.

Липатов решил пойти на такой шаг из-за того, что Фоминов, будучи на должности советника министра, предложил Липатову платить «абонентскую плату», если он не хочет лишиться госконтрактов с железной дорогой. Бизнесмену это предложение не понравилось и он пошел на крайние меры.

Ракогон, в свою очередь, просьбу Липатова принял и попросил подыскать киллера у Михалева. В результате фигурантам удалось выйти на бойца отряда спецназа внутренних войск МВД «Витязь» Алексея Чеботарева, который вместе с сообщником — бывшим военным Павлом Христевым — согласился устранить Фоминова за $100 тыс.

В марте 2002 года Фоминов был застрелен по пути к своему дачному поселку, расположенному недалеко от Одинцово. «Коммерсантъ» напоминает, что жена Фоминова сразу после убийства говорила о возможной причастности к нему Липатова.

Сергея Липатова арестовали в апреле 2025-го. В июне того же года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Липатов вину по делу о заказном убийстве не признает.