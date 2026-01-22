Экс-председатель совета директоров московского ФК «Локомотив» и бывший президент «Транстелекома» Сергей Липатов полностью признал вину по делу о совершенном в 2002 году заказном убийстве Игоря Фоминова — главы юрфирмы «Инюрконсалт» и советника министра путей сообщения России. Об этом сообщает РБК.

Слушание по делу 22 января состоялось в Одинцовском горсуде Московской области. Липатову вменяют подстрекательство к убийству, которое было совершено группой лиц по найму (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК).

По версии следствия, в 2002 году Липатов передал бывшему сотруднику РУБОП Леониду Ракогону $200 тысяч за подготовку убийства Фоминова, который якобы требовал с него «абонентскую плату» за сохранение госконтрактов с РЖД.

РУБОП — региональное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ в 1993-2001 годах.

Ракогон привлек сотрудника ФСБ Олега Михалева. Тот нашел исполнителей из числа активных участников «банды спецназовцев», которая 2000-х годах совершала заказные убийства бизнесменов и криминальных авторитетов, — ее лидера Павла Христева и прошедшего обе чеченские кампании бывшего бойца спецназа внутренних войск «Витязь» Алексея Чеботарева.

Они получили от Михалева фото Фоминова, его домашний и рабочий адреса, а также госномер автомобиля. Проведя наблюдение и составив план покушения, киллеры решили устроить засаду на шоссе рядом с домом жертвы в подмосковном дачном поселке Аграрник.

Вечером 15 марта 2002 года Христев и Чеботарев остановили автомобиль Фоминова, сделав вид, что заблудились и хотят спросить дорогу, а потом открыли огонь из пистолета. Получив четыре пули в грудь и спину, 52-летний водитель сумел уехать и добраться до дома. Жена сразу же вызвала ему скорую, но медики не смогли спасти раненого: он умер от сильной кровопотери.

По данным следствия, после убийства Ракогон забрал из гонорара $100 тысяч, а вторую половину отдал Михалеву. Тот оставил себе $70 тысяч. Оставшиеся $30 тысяч получил Чеботарев для распределения между исполнителями.

Вдова Фоминова сразу же указала на Липатова как на человека, с которым у ее мужа был конфликт. Но под следствие он попал лишь много лет спустя в рамках уголовного дела группы отставных силовиков, совершившей около 40 заказных убийств. В 2023 году были арестованы подозреваемые, включая вышедшего на пенсию Михалева, Ракогона и Чеботарева. Заключив досудебные соглашения, фигуранты дали показания на сообщников и заказчиков.

На очных ставках и допросах Липатов отрицал вину. Он пытался убедить следователей, что Ракогон приезжал в офис не к нему, а к арендатору — бизнесмену Маркелову, который якобы конфликтовал с Фоминовым из-за отказа помочь ему наладить деловые связи с РЖД. Лишь на завершающем этапе следствия Липатов все-таки сознался.

Михалева приговорили к восьми годам колонии. Чеботарев получил 15 лет строгого режима, но менее чем через месяц после вступления приговора в силу отправился на СВО. Михалев тоже просил разрешить ему заключить контракт с Минобороны, но пока не получил положительного ответа.