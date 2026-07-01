Рекордный рост заболеваемости чесоткой зафиксирован в Чехии: с начала года выявлено более 7 тысяч случаев, четверо пациентов умерли. Об этом сообщается на сайте Государственного института здравоохранения страны.

По состоянию на 26 июня врачи зарегистрировали 7 105 случаев чесотки. По их прогнозам, к концу года число заразившихся может достигнуть 14 тысяч — такого уровня заболеваемости не было с 1993 года.

Для сравнения: за весь прошлый год чесоткой в Чехии переболели 5 тысяч человек. В нынешнем году уже за первые полгода заразившихся оказалось значительно больше, что позволяет прогнозировать более чем двукратный рост заболеваемости по итогам года.

Инфекция затронула все возрастные группы — от младенцев до пожилых людей, но сильнее всего распространяется среди подростков и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет (1 233 случая).

Наибольшее число заражений отмечено в Моравскосилезском крае (1 195 случаев), затем следуют Среднечешский (817) и Южноморавский (766) регионы. Зафиксировано 16 локальных вспышек, в которых заболели 258 человек. В основном они произошли в домах престарелых, медицинских учреждениях, школах и тюрьмах.

«Точную причину мы не можем однозначно назвать», — сказал представитель гигиенической службы Моравскосилезского края Алеш Котрла.

По его словам, дело в сочетании плотности населения, миграции и худших социально-гигиенических условий. В регионе больше социальных учреждений, ночлежек и неблагополучных районов, где инфекция легче распространяется в семьях, живущих в стесненных условиях.

Смерть четырех пациентов (52, 72, 79 и 80 лет) наступила не от самой чесотки, а от осложнений.

«Когда через расчесанную кожу в организм попадают бактерии, они могут вызвать сепсис и полиорганную недостаточность», — пояснила эпидемиолог Катержина Фабианова.

В группе риска — люди с ослабленным иммунитетом, неврологические и онкологические больные, пациенты с диабетом, болезнью Альцгеймера, а также наркозависимые, алкоголики и пожилые люди в учреждениях соцопеки.

«За 40 лет практики [до сих пор] я не встречал смертельного исхода, связанного с этой инфекцией», — заявил заведующий инфекционным отделением в Усти-над-Лабем Павел Длоугы.

Однако он признал, что возбудитель вызывает сильный зуд, и расчесывание открывает путь бактериям, которые могут привести к заражению крови и отказу органов. Специалисты называют две причины роста заболеваемости. Первая — циклический характер инфекции: эпидемии чесотки возвращаются каждые 15-20 лет.

Вторая причина — изменение системы регистрации. С июля прошлого года в Чехии действует электронная система, которая автоматически фиксирует все случаи.

«Раньше врачи часто не сообщали о случаях из-за бюрократических сложностей. Теперь же все фиксируется автоматически, и именно этим объясняется резкий скачок цифр», — пояснил Длоугы.

Инкубационный период чесотки составляет от двух до шести недель.Ее симптомы часто путают с другими кожными заболеваниями. Для предотвращения повторного заражения необходимо стирать постельное белье, полотенце и одежду при температуре не ниже 60°C.