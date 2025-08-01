Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с тренировки и сообщил, что после перерыва возвращается к «полноценным нагрузкам». Соответствующий пост появился 1 августа в аккаунте руководителя региона в соцсети «ВКонтакте» на фоне слухов о проблемах со здоровьем после того, как он якобы чуть не утонул в Турции.

«Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно», — говорится в подписи к ролику.

На кадрах Кадыров в синем спортивном костюме крутит педали на велотренажере и разговаривает с человеком, который его снимает на камеру.

«Сейчас будем активно проводить тренировки, в последнее время вообще забросил тренировки», — говорит глава Чечни.

В ролике Кадыров также утверждает, что тренер подготовил для него «своеобразную программу упражнений, но все секреты он пока не раскрывает».

После этого к главе Чечни обращается мужской голос за кадром:

«Это был перерыв, шеф. Восстановление мышц, теперь тренировки пойдут лучше».

Предыдущее видео, на котором появляется Кадыров, было опубликовано в его телеграм-канале 22 июля. В ролике показано, как глава Чечни посетил фестиваль «Беноевская весна», прошедший за день до этого.

В соцсетях Кадырова периодически публикуются кадры, снятые в спортзале. Так, в ноябре 2024 года он выложил видео, на котором делает упражнения на тренажерах. «Нет наилучшего отдыха, чем время, проведенное в спортивном зале», — говорится в описании к посту.

В апреле 2024 года было опубликовано видео, на котором Кадыров в спортзале жмет штангу лежа, занимается с гантелями и выполняет другие упражнения вместе с соратниками. Этому предшествовали публикации СМИ о том, что у чеченского лидера якобы диагностировали некроз поджелудочной железы (панкреонекроз).

Турецкие СМИ сообщили, что Кадыров чуть не утонул

В конце июля несколько турецких СМИ, в том числе GZT, сообщили, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха в пятизвездочном отеле в курортном городе Бодрум. По данным местных изданий, глава Чечни, войдя в море, якобы начал задыхаться, его вытащили из воды и оказали первую помощь, после чего доставили в больницу на машине скорой помощи. Kent TV сообщал, что руководитель региона провел ночь под наблюдением в больнице, а затем его выписали.

Сам Кадыров и представители чеченских властей не комментировали сообщения об инциденте с главой республики в Турции. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов усомнился в достоверности публикации GZT.

«Это издание не фигурирует в реестре ведущих турецких медиа. Я бы к сообщениям этого издания относился с большим недоверием, а появившуюся информацию перепроверял. Я бы не доверял этому, честно говоря», — сказал он в разговоре с «Лентой.ру».

Через несколько дней после появления сообщений об инциденте в Турции, 29 июля, Кадыров сообщил во «ВКонтакте», что провел товарищеский матч по шахматам со своим сыном, министром спорта и физической культуры Чечни Ахматом Кадыровым, опубликовав соответствующую фотографию.

Слухи о болезни Кадырова

СМИ и телеграм-каналы после начала военной операции на Украине неоднократно писали о якобы ухудшении здоровья главы Чечни. В марте 2023 года немецкое издание Bild писало, что он якобы испытывает проблемы с почками. Сам глава республики назвал информацию о своей болезни «инфовбросом».

В сентябре того же года телеграм-каналы утверждали, что глава Чечни якобы проходил лечение в Москве, после чего впал в кому. Кадыров в ответ опубликовал видеозапись прогулки под дождем и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе».

Летом 2024 года Кадыров коснулся темы своего здоровья в эфире телеканала «Россия 1», заявив, что он «абсолютно здоров», отжавшись в доказательство 30 раз на камеру. Глава Чечни выразил мнение, что слухи о его здоровье распространяются с целью посеять панику в республике.

В январе 2025 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов выложил видеоролик с Кадыровым на фоне слухов о состоянии его здоровья, появившихся из-за того, что глава региона более двух недель не появлялся на публике.

В мае Кадыров заявил, что просит освободить его от занимаемой должности. Позднее он написал в своем телеграм-канале, что «многие не поняли смысл» его слов, отметив, что «такое решение принимает только один человек» — президент России Владимир Путин.

В начале июля Кадыров коснулся темы слухов о своей болезни, обратившись к «тем, кто пишет дешевые вещи»:

«Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь».

«Враг мечтает, чтобы мы сломались»

30 июля в телеграм-канале Кадырова был опубликован пост о «врагах», которые «смотрят с отвращением и злобой», и противнике, который строит «свои планы» и «мечтает, чтобы мы сломались».

«Где-то там, за нашими спинами, враг неспокоен. Он строит свои планы, плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными», — говорится в публикации.

Кадыров написал, что «вы давно не видели, чтобы я смеялся». Причиной он назвал «уже не то время». Глава Чечни выразил мнение, что «сколько бы они ни шептали в темноте, сколько бы ни строили планы, победа наша не за горами».

Кадыров не уточнил, кого подразумевает под «врагами».

Публикация сопровождается видео, на котором глава Чечни едет верхом на коне, а затем идет с тростью на фоне каменных сооружений в горах.