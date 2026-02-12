В ночь на 12 февраля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников, передает пресс-служба Минобороны, сообщает ТАСС. Больше всего, 24 дрона, было ликвидировано над Белгородской областью. Подробнее об атаке — в материале RTVI.

По данным ведомства, 21 дрон был сбит над Брянской областью, 19 — над Воронежской, 13 — над Тамбовской, девять — над Нижегородской областями. Также пять беспилотников ликвидировали над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой областью, и по одному — над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Волгоградская область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров говорил, что региона ночью отражал ракетную атаку. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Глава региона уточнил, что пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.

Жителей отправляют на автобусах в Городище. В местном доме культуры и спортивной школе развернуты пункты временного размещения.

Тамбовская область

В результате удара БПЛА пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа в Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов. По его словам, произошло возгорание в учебных мастерских.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу», — отметил губернатор.

Он также сообщал, что на Мичуриск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима.

«В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит». По предварительной информации, есть двое пострадавших», — сказал Первышов.

Глава региона отметил, что на месте работают оперативные и специальные службы.

Белгородская область

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил накануне ночью,, что в результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель.

«В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте», — говорится в его сообщении.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.