Украина и Молдова могут вступить в Евросоюз к концу следующего мандата Европейской комиссии — то есть до 2029 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархейи.

По его словам, Еврокомиссия создала дополнительные инструменты, которые помогут странам Западных Балкан, Молдове и Украине ускорить проведение реформ. Эти инструменты по-разному называются в зависимости от государства — например, «План роста» и «План Украины».

«С помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы они могли все подготовить и стать членами ЕС к концу следующего мандата Европейской комиссии», — сказал Вархейи (цитата по DW*).

Мандат Еврокомиссии длится пять лет, следующий завершится к 2029 году, напомнила немецкая телерадиокомпания.

В июне 2022 года Молдова и Украина получили статус кандидатов на вступление в Европейский Союз. В июне 2024 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о начале переговоров о присоединении этих стран к ЕС.

В октябре в Молдове прошли президентские выборы, наряду с которыми был проведен и референдум о вступлении республики в ЕС. В результате 50,46% поддержали внесение изменений в конституцию Молдовы ради этой цели, против выступили 49,54% участников. Президент республики Майя Санду говорила, что если большинство граждан поддержат европейский курс, он будет закреплен в конституции.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС «историческим» шагом. Он выразил надежду, что следующие этапы «не будут откладываться», и подтвердил готовность Киева выполнить все необходимые условия.

В то же время Associated Press отмечало, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут затянуться, так как они включают в себя адаптацию государства к действующему законодательству объединения в 35 областях. В пример агентство приводило переговоры о вступлении Турции в ЕС, которые «безрезультатно» продолжаются «почти два десятилетия».

Помимо Украины, Молдовы и Турции, в списке кандидатов на вступление в Евросоюз находятся Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия и Грузия. Последней в альянс вступила Хорватия — в 2013 году. Заявку на вступление она подавала в 2003-м.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов