Европейский парламент в четверг, 29 февраля, принял резолюцию в связи со смертью в колонии на Ямале российского оппозиционера Алексея Навального. Депутаты Европарламента возложили «уголовную и политическую ответственность» за смерть политика на российские власти и лично президента Владимира Путина.

За резолюцию проголосовали 506 из 547 евродепутатов (девять депутатов выступили против, 32 воздержались).

«Европейский парламент решительно осуждает убийство Алексея Навального и выражает свою полную поддержку Юлии Навальной в ее решимости продолжить его дело», — говорится в пресс-релизе на сайте Европарламента.

В резолюции указано, что «полная уголовная и политическая ответственность за смерть [Навального] лежит на российском государстве и, в частности, на президенте Владимире Путине, который должен быть привлечен к ответственности».

Евродепутаты считают, что смерть Навального требует проведения независимого и прозрачного международного расследования с целью «раскрыть правду, обеспечить привлечение виновных к ответственности и добиться справедливости».

Депутаты Европарламента призвали ЕС и страны-члены объединения «активно поддерживать независимое российское гражданское общество и демократическую оппозицию». «Лучшим ответом Кремлю» парламентарии назвали дальнейшую финансовую и военную поддержку Украины, выразив мнение, что ее победа в военном конфликте «может привести к реальным изменениям в России».

В среду, 28 февраля, вдова Алексея Навального Юлия выступила перед депутатами Европарламента и призвала использовать «новаторские методы» для влияния на Россию. В частности, она призвала евродепутатов проводить расследования, «раскрывать финансовые махинации, находить тех, с кем связана мафия в ваших странах» и бороться с обходом санкций. Вдова политика также призвала не наказывать россиян, которые выступают против военных действий и российского руководства, а налаживать с ними сотрудничество.

В Кремле называли оголтелыми и неприемлемыми заявления западных политиков с обвинениями в адрес российских властей из-за смерти Навального. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в администрации главы государства вообще не воспринимают требования провести независимое международное расследование смерти политика.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального 16 февраля. В сообщении ведомства говорится, что 47-летний политик «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш* 22 февраля сообщила, что в показанном его матери медицинском заключении указаны «естественные» причины смерти.

Соратники Навального считают его смерть «убийством» и винят в произошедшем российское руководство. Вдова Навального Юлия заявила, что считает виновным в гибели своего мужа президента России Владимира Путина, и пообещала продолжить дело оппозиционера. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Тело Навального передали матери политика Людмиле 24 февраля. По словам соратников политика, отпевание пройдет в пятницу, 1 марта, в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском районе Марьино. Похороны Навального должны состояться в тот же день на Борисовском кладбище в Братеево.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов