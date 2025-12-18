Группа лиц застройщика «ПИК» признана нарушившей антимонопольное законодательство и обязана предоставить интернет-провайдерам доступ к жилым домам для размещения сетей электросвязи. Об этом говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Организации должны обеспечить провайдерам недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика», — говорится в сообщении службы.

От жителей жилых комплексов, возведенных застройщиком «ПИК», осенью начали поступать многочисленные обращения с жалобами на доминирующее положение интернет-провайдера Lovit, являющегося дочерней структурой компании. В конце марта Lovit столкнулся с масштабной DDoS-атакой, вследствие которой тысячи жителей жилых комплексов, построенных группой компаний «ПИК», на несколько суток лишились доступа к домашнему интернету. Нарушения в работе сети затронули также коммерческие организации, размещенные в новых домах.

После произошедшего жильцы стали активно направлять обращения в ФАС, указывая на сформировавшуюся в жилых комплексах, построенных «ПИК», монополию в сфере оказания услуг домашнего интернета. В ситуациях массовых отключений Lovit, как правило, объясняет проблемы аварийными ситуациями либо «общей неисправностью по адресу», не обозначая сроков устранения. Сбои, которые не отражаются в сервисе DownDetector, но о которых сообщают жители, провайдер зачастую связывает с перепадами напряжения.

В конечном итоге ФАС возбудила дело в отношении компании «ПИК». По итогам проверки ведомство пришло к выводу, что группа лиц, связанная с застройщиком, нарушает интересы жильцов и операторов связи, в связи с чем к организации будут применены меры административного воздействия. Работа по этому делу продолжается.