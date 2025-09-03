Жители ЖК, построенных группой компаний «ПИК», продолжают регулярно жаловаться на перебои с доступом к интернету. С момента DDoS-атаки в конце марта у домашнего провайдера застройщика — Lovit — были зафиксированы десятки массовых сбоев, и еще больше локальных, обратил внимание RTVI.

В Москве больше 100 жилых комплексов, построенных группой компаний “ПИК”. В подавляющем большинстве новостроек этого застройщика жители жалуются на монополию интернет-провайдера Lovit, дочерней компании “ПИК”. В конце марта провайдер подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой тысячи обитателей ЖК “ПИК” на несколько дней остались без домашнего интернета, сбой коснулся и бизнесов, расположившихся в жилых комплексах.

После этого жильцы стали массово направлять жалобы в Федеральную антимонопольную службу, ссылаясь на то, что в ЖК “ПИК” сформировалась монополия на предоставление услуг домашнего интернета. ФАС пообещала проверить информацию и запросила других интернет-провайдеров о ситуации с доступом в дома застройщика. В результате ФАС нашла нарушения, но ПИК проблему отрицает, говорится в заявлении ведомства.

Пока ФАС не сообщала о том, какие меры будут предприняты для устранения найденных нарушений. Тем временем жильцы домов, построенных группой компании “ПИК”, где единственным провайдером по-прежнему остается Lovit, регулярно жалуются на перебои в доступе к интернету.

Сервис DownDetector в своем телеграм-канале отчитывается о том, что массовые жалобы на работу интернет-провайдера Lovit наблюдались 5, 7, 8, 9, 17 апреля, 1, 3, 24, 25, 27 мая, 9, 10, 13, 23, 24, 25, 27 июня, 4, 21, 25, 30 августа, а также 1 и 2 сентября. Пользователи также сообщали о перебоях в работе Lovit 4, 5, 31 мая, 6, 15, 28 июня, 1, 3, 7, 9, 15, 26 июля, а также 2, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 28 августа.

В случаях массовых перебоев Lovit объясняет неисправность авариями или «общей неисправностью по адресу» без сроков восстановления. «Причины этого связаны с работами по устранению неполадок, которые требуют времени для диагностики и дальнейшего ремонта», — говорится в однотипных ответах провайдера.

Перебои, которые не фиксирует DownDetector, но о которых сообщают жильцы, провайдер нередко объясняет скачками напряжения — на несколько секунд отключается электричество, после этого оборудование якобы приходится включать вручную, а для этого в ЖК должен приехать специалист, говорят его жители.