Возбуждение антимонопольного дела в отношении группы лиц застройщика ПИК может грозить компании штрафными санкциями. Об этом корреспонденту RTVI рассказал руководитель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов. ФАС возбудил дело из-за ограничения со стороны «Ловител» (дочерний оператор связи группы ПИК) и управляющими компаниями в Москве и Петербурге доступа к инфраструктуре для других провайдеров

«В данном случае штрафные санкции носят очень относительный характер — они определены, как правило, размером потенциального ущерба, либо незаконно полученной прибылью. Так что, в данном случае, это исключительно пока на усмотрение антимонопольной службы», — отметил Карабанов.

Помимо этого, по словам Карабанова, по результатам расследования может быть выписано предписание, чтобы установить незаконные требования к другим участникам рынка со стороны ПИК. При этом, для жильцов возбуждение дела против компании не будет иметь «никакого процессуального либо иного значения», добавил адвокат.

«Это идет исключительно регулирование рынка для того, чтобы у всех участников рынка были равные права с точки зрения участия в неких тендерах», — пояснил он.

Пресс-секретарь группы ПИК на звонок корреспондента RTVI не ответила.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что ограничение доступа к инфраструктуре ПИК для сторонних провайдеров «ущемляет интересы жильцов» и может ограничивать конкуренцию на рынке услуг по предоставлению доступа российских пользователей к интернету.

В конце марта жители ЖК, построенных ПИК, включая представителей бизнеса, пожаловались на отключение домашнего интернета из-за масштабной DDoS-атаки на провайдера Lovit, которое продлилось несколько дней. Сбой в работе сети стал причиной жалоб со стороны жильцов в Федеральную антимонопольную службу. В своих обращениях они, в частности, указывали на наличие монополии по предоставлению услуг домашнего интернета.

Несмотря на последовавшее за этим заявление представителей ФАС о наличии нарушений, в пресс-службе ПИК заявили, что ни руководство, ни управляющие компании не препятствовали доступу других операторов связи в жилые комплексы, где, по словам представителей ПИК, работают не менее 20 провайдеров.