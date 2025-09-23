Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении группы лиц застройщика ПИК. Служба завершила проверку обращений жильцов об ограничении доступа к услугам провайдеров, сказано в телеграм-канале ведомства.

«Ведомство установило, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре», — сказано в сообщении службы.

В ФАС уточнили, что такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к сети интернет.

«В случае установления вины организациям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ», — добавили в службе.

В Москве больше сотни жилых комплексов, построенных группой компаний “ПИК”. В подавляющем большинстве новостроек этого застройщика жители жалуются на монополию интернет-провайдера Lovit, дочерней компании “ПИК”. В конце марта провайдер подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой тысячи обитателей ЖК “ПИК” на несколько дней остались без домашнего интернета, сбой коснулся и бизнесов, которые расположены в жилых комплексах.

После этого жильцы стали направлять жалобы в ФАС, ссылаясь на то, что в ЖК “ПИК” существует монополия на предоставление услуг домашнего интернета. В службе пообещала проверить данные и запросила других интернет-провайдеров о ситуации с доступом в дома застройщика. В результате ФАС нашла нарушения, но ПИК проблему отрицает.