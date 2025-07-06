Основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу, которого обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий, также вменяют дачу взятки бывшему тамбовскому чиновнику в виде немецкого карабина Blaser R8 стоимостью 2,6 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Ни Мошкович, ни предполагаемый взяткополучатель свою вину не признают.

По данным следствия, в 2019 году предприниматель Мошкович передал экс-замглавы тамбовской областной администрации Сергею Иванову, ответственному за сельское хозяйство, дорогостоящее оружие. Взамен он получил «общее покровительство» для своего бизнеса — предприятия «Тамбовский бекон», которое входит в состав «Русагро» и является одним из крупнейших в регионе.

«Коммерсантъ» пишет, что охотничье оружие Blaser считается элитным. Эксперты сравнивают его с «Феррари среди карабинов», потому что оно отличается высокими техническими характеристиками и безупречной сборкой. Многие считают, что высокая цена оправдана точностью и кучностью стрельбы.

Иванов ранее уже был судим за попытку хищения имущества рынка в Рассказове Тамбовской области на 113 млн рублей, но в 2022 году его признали невиновным.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) было возбуждено еще весной, а 21 мая чиновнику предъявили обвинение, после чего Мещанский районный суд Москвы санкционировал его арест до 20 июля.

Затем «симметричное» дело — о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) — возбудили в отношении Мошковича, который на тот момент уже находился в СИЗО по другим обвинениям. В случае признания виновным и ему, и Иванову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По словам адвоката чиновника Ивана Петренко, «было бы глупо признать такое обвинение», поэтому его подзащитный отказался давать показания. Защитник основателя «Русагро» Алексей Кобрин не стал комментировать обвинение во взятке.

Мошковича бывшего гендиректора холдинга Максима Басова задержали 26 марта. На следующий день Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного департамента МВД о взятии их под стражу.

Заявление на Мошковича и Басова подал саратовский предприниматель, создатель холдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров. Он утверждает, что бизнесмены уговорили его продать 85% акций, а взамен пообещали инвестиции, но не предоставили их. Из-за долга перед «Русагро» Буров обанкротился.

Обоим фигурантам предъявили обвинение по двум статьям — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и двух эпизодах злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК).

Потерпевшими по делу также признаны группа компаний ЭФКО, которая является одним из ведущих производителей пищевой продукции в России, и компания «Сингента» — российская «дочка» фирмы Syngenta, принадлежащей китайской госкорпорации ChemChina.

Общий ущерб по делу пока оценивается в 48 млрд рублей, но может увеличиться: на последнем слушании о продлении меры пресечения представитель следствия сообщил о появлении еще 16 заявителей.

Мошкович и Басов не признают вину. Их защита утверждает, что предъявляемые им претензии должен рассматривать арбитражный суд. Основатель «Русагро», за освобождение которого холдинг готов был внести 1 млрд рублей залога, неоднократно подчеркивал, что «в последние годы» отошел от бизнеса и сосредоточился на благотворительности.

«Коммерсантъ» утверждает, что дела о хищениях и взятке карабином объединены в одно производство, срок следствия по которому продлили до конца лета.