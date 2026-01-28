Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что «решительно отвергает ложь» портала Politico, написавшего, что тот якобы оценил психологическое состояние президента США Дональда Трампа как «шокирующее» и «опасное». В Белом доме ранее тоже назвали это «фейковой новостью».

«Я должен решительно отвергнуть ложь портала Politico о том, как я оценил свою встречу с президентом США Трампом на неформальном саммите в Брюсселе. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, свидетелей нет, но ничто не помешало порталу Politico придумать ложь», — написал Фицо в соцсети X.

Он сообщил, что не выступал на саммите ЕС и не общался в неформальной обстановке «ни с одним премьер-министром или президентом» по поводу своего визита в США. По словам Фицо, он ожидал отмены этой поездки после своего «резкого заявления по Венесуэле».

«Этого не произошло, что заставляет меня еще больше ценить встречу с президентом США», — заявил он.

После захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января премьер Словакии, в частности, назвал операцию «нападением на Венесуэлу, которое заслуживает осуждения», а также «нефтяной авантюрой». Он сказал, что отвергает ее «даже ценой того, что моя четкая и последовательная позиция может на определенное время политически ухудшить словацко-американские отношения» (цитаты по ТАСС и РИА Новости).

Фицо назвал Politico «ненавистническим, пробрюссельским либеральным порталом», нацеленным на то, чтобы «разрушить конструктивные отношения Словакии со всеми уголками мира».

«Хорошо известно, что я один из “фаворитов” этого портала, где суверенитет, борьба за национальные интересы и собственное мнение считаются преступлениями», — заключил словацкий премьер.

О чем написал Politico и как отреагировали в США

В публикации Politico говорилось, что Фицо на полях саммита ЕС 22 января рассказал другим лидерам, что его шокировало состояние, в котором находился Трамп во время их встречи тет-а-тет в его частной резиденции во Флориде. Портал ссылался сразу на пять знакомых с содержанием разговора дипломатов.

По словам двоих из них, Фицо выражал озабоченность «психологическим состоянием» Трампа и употребил слово «опасный». Еще один сказал, что словацкий премьер был «травмирован» встречей и охарактеризовал американского президента как «сошедшего с ума».

Все пятеро дипломатов утверждают, что им неизвестно, что именно в поведении Трампа могло так сильно потрясти Фицо.

Ни один из собеседников Politico лично не присутствовал при беседе Фицо с европейскими лидерами, однако о ее содержании им рассказали сами участники, пояснялось в статье. Портал добавил, что один из его источников сам является высокопоставленным чиновником Евросоюза.

Как написал портал, в Вашингтоне опровергли информацию его источников.

«Это абсолютная фейковая новость от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются привлечь к себе внимание. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Politico отметил, что оценка Фицо вызывает особый интерес, поскольку он является «одним из немногих» руководителей в Европе, кто открыто выражает поддержку Трампу по многим вопросам, в том числе болезненным для самого ЕС. В частности, словацкий лидер соглашается с мнением главы Белого дома о слабых сторонах европейской политики и год назад заявил самим американцам на конференции, что Трамп «оказывает Европе огромную услугу».

Фицо побывал в резиденции Трампа Мар-а-Лаго 17 января, о чем сразу же рассказал в соцсети, записав видео из самолета. В нем премьер, в частности, заявил, что приглашение в частное поместье было знаком «глубокого уважения и доверия» со стороны американского лидера.