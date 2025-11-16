Гражданин России, назвавший себя бойцом ЧВК «Вагнер», незаконно пересек границу с Финляндией. Его задержали и депортировали в Россию. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на пограничную службу Финляндии.

По данным источников Yle, мужчина, представившийся как Евгений, был задержан в июне в городе Китеэ. Он пересек государственную границу, пройдя через лес, и обратился с просьбой о предоставлении политического убежища. Мужчина утверждал, что является бывшим бойцом ЧВК «Вагнер» и сбежал, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Журналисты Yle утверждают, что нашли доказательства правдивости его слов. В пограничной службе Финляндии сообщили, что задержанный действительно участвовал в боевых действиях, однако отказались раскрывать детали дела, сославшись на конфиденциальность.

По информации Yle, предположительный «вагнеровец» критиковал командование российской армии. Несмотря ходатайство о предоставлении убежища, он был выслан в Россию. В пятницу, 14 ноября, россиянина сопроводили на пограничный пункт Ниирала, чтобы выдать его российским властям.