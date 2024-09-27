Французский миллиардер Ксавье Ньель подтвердил, что помог основателю Telegram Павлу Дурову, который вынужден оставаться в стране в связи с условиями судебного контроля. Ранее газета Le Monde сообщала, что миллиардер предоставил Дурову «тайные апартаменты» в Париже.

«Для меня он еще не пересек черту, потому что он еще не был осужден <…>. И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда [люди] оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все [друзья] исчезают», — рассказал Ньель в интервью BFMTV.

Миллиардер объяснил, что когда ему звонит друг, который попал в «затруднительное положение», то он «тут как тут».

В конце августа BFMTV сообщал, что после задержания 24 августа Павел Дуров попросил сообщить о случившемся Ксавье Ньеля. Как уточнил телеканал, по французским законам обвиняемый может обратиться за помощью к своему адвокату, попросить врача или уведомить о произошедшем свое доверенное лицо.

По данным BFMTV, свой первый звонок Дуров адресовал французскому миллиардеру. Удалось ли им связаться, каналу известно не было. Окружение Ньеля информацию тогда не прокомментировало.

Ксавье Ньель — основатель, владелец и председатель совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad. Также миллиардер является совладельцем газеты Le Monde. AFP писало, что Ньель входит в число людей, близких к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. Бизнесмена продержали под стражей 96 часов, после чего предъявили ему обвинение в шести правонарушениях и взяли под судебный надзор.

Дуров должен два раза в неделю посещать полицейский участок и не может покидать Францию, а также обязан выплатить залог в размере €5 млн. По информации Paris Match, залог предприниматель будет выплачивать по частям (сначала — €1 млн, затем — €500 тыс. ежемесячно в течение восьми месяцев). Источники Le Monde утверждали, что прокуратура Парижа изначально просила установить залог в четыре раза выше назначенного.

Расследование в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отвечал на запросы французских следователей, объяснила в начале сентября прокурор Парижа Лор Беко. Сам Дуров назвал «ошибочным подходом» обвинения в свой адрес из-за нарушений, совершенных третьими лицами.

Он добавил, что у французских властей было «множество способов» связаться с ним для запроса о взаимодействии.

«Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им установить горячую линию с Telegram для борьбы с террористической угрозой во Франции», — рассказал основатель мессенджера.

Кроме того, у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, который принимает и отвечает на запросы от стран ЕС, отмечал Дуров.