В Санкт-Петербурге задержана россиянка 1966 года рождения, которая по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должна была убить сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ленинградской области. Об этом сообщает ФСБ.

По данным спецслужбы, женщина проживала на территории Украины, где прошла обучение диверсионно-террористической деятельности под руководством кураторов СБУ.

После этого она прибыла в Россию через третьи страны и направилась в Смоленскую область, где попыталась забрать из тайника огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство для выполнения задания.

«У нее изъяты пистолет Макарова, СВУ на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи, содержащие переписку с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности», — говорится в заявлении ведомства.

Следственный отдел УФСБ России по Смоленской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 222.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Женщина заключена под стражу. Сейчас проводятся мероприятия по квалификации ее действий как подготовки к террористическому акту и государственной измене.

На видео, которое опубликовала ФСБ, задержанная рассказала, что в 2018 году уехала на Украину «по идейным соображениям», а в Россию она прибыла для убийства «одного из военнослужащих» при помощи самодельной бомбы.

«В период проживания в 2023 году в Киевской области на меня вышел сотрудник СБУ по имени Олег с предложением оказать помощь в виде проведения разведки в отношении военнослужащих ВС РФ. Меня обучили методам наблюдения, закладки, изъятия схронов, а также стрельбе из пистолета. В течение нескольких месяцев я осуществляла наблюдение за местами проживания и автомобилями военнослужащих в Московском и Ленинградском регионе. Приехала в Россию для физического устранения одного из военнослужащих с помощью изъятого из схрона самодельного взрывного устройства», — сообщила она.

18 сентября 2025 года ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге троих россиян 1993, 1994 и 2006 годов рождения, готовивших теракт против руководителя оборонного предприятия. По версии спецслужбы, они действовали по указанию куратора из террористической организации, курируемой ГУР Минобороны Украины.

Двое задержанных вели наблюдение за потенциальной жертвой по месту жительства и передали самодельное взрывное устройство из тайника на кладбище исполнителю, который переоделся в женскую одежду, чтобы запутать следствие. Его задержали при минировании автомобиля.

Все подозреваемые дали признательные показания и арестованы. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В июле 2025 года ФСБ задержала в Санкт-Петербурге 23-летнюю россиянку, готовившую теракт по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, в июне 2024 года она через мессенджеры связалась с представителем СБУ и согласилась сотрудничать в обмен на помощь в выезде из России и получении гражданства страны Евросоюза. Женщина наносила проукраинские надписи в Московском регионе и пыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

В апреле 2025 года, как уточняла спецслужба, задержанная приехала в Санкт-Петербург, где следила за сотрудником оборонного предприятия. Ее задержали в момент закладки самодельного взрывного устройства под его автомобиль. УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Фигурантка дела заключена под стражу.