В Адыгее предотвращен террористический акт, жертвами которого должны были стать учащиеся одной из местных школ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Уточняется, что теракт был пресечен на стадии приготовления. В результате действий сотрудников спецслужбы был задержан сторонник международной террористической организации с гражданством страны Центральной Азии. По информации РИА Новости, мужчина должен был поджечь елку в школе.

В автомобиле задержанного, который был припаркован возле учебного заведения обнаружили десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.

По данным спецслужбы, задержанный действовал под руководством находящегося за границей куратора, с которым мужчина держал связь через мессенджер Telegram. Следственное подразделение УФСБ по республике было открыто уголовное производство в соответствии с ч.3 ст.30, ч.2 ст.205 УК России (покушение на совершение террористического акта).

Ранее прокуратура Республики Адыгея сообщила, что 26 декабря суд вынес приговором двум жителям Адыгейска, которые занимались вовлечение жителей города в деятельность экстремистской организации. Один из фигурантов был приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, второй — к 4 годам лишения свободы условно.

За несколько дней до этого суд также приговорил к 15 годам лишения свободы 32-летнего выходца из Средней Азии по делу о вовлечении в деятельность террористической организации несовершеннолетних жительниц Майкопа, говорится в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета по республике.