Глава издательского дома News Media Арам Габрелянов заявил в специальном интервью RTVI, что ему предлагали организовать разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Его пресс-секретарша мне звонила, пыталась, чтобы я с ним поговорил. Я сказал: «Я готов переговорить, но только сначала он должен от меня выслушать оскорбление карабахское за предательство, то-сё». Они бросили трубку и все, перестали», — рассказал Габрелянов.

Он также заявил в интервью, что Пашинян «сдал Арцах». «Это нарушение Конституции. По сути, это тюрьма для Пашиняна. Он прекрасно понимает, что сразу, как только он уходит от власти, он садится в тюрьму, потому что он нарушил Конституцию», — считает Габрелянов.

В 2023 году Габрелянову был запрещен въезд в Армению.

Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах) — непризнанное государство, существовавшее в 1991-2023 годах. В советское время эта территория входила в состав Азербайджанской ССР, но была в основном населена армянами. При распаде СССР Нагорный Карабах объявил о независимости, Азербайджан попытался удержать регион силой, но безуспешно.

В 2020 году случилась 44-дневная война между НКР и Арменией с одной стороны и Азербайджаном с другой. По итогам конфликта Баку вернул под свой контроль часть потерянных территорий.

В 2023 году Азербайджан объявил «антитеррористические мероприятия локального характера», в ходе которых его армия заняла всю территорию Нагорного Карабаха. НКР (Республика Арцах) официально прекратила свое существование.