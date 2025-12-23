Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил об отходе украинских войск из населенного пункта Северск. Соответствующее заявление было сделано в телеграм-канале украинского командования.

В сообщении говорится, что в ходе продолжающихся тяжелых боестолкновения российские войска показывают «ощутимое преимущество в живой силе и технике» и продолжают активные наступательные действия.

Генштаб ВСУ отметил, что решение об отходе было принято с целью сохранения жизней военнослужащих и боеспособности подразделений.

В заявлении также говорится, что российским военным удалось продвинуться за счет не только численного превосходства, но также «постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях».

Ранее в ходе совещания в Кремле, посвященного ходу специальной военной операции, президенту России Владимиру Путину доложили о полном переходе Северска в Донецкой народной республике под контроль российской армии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 11 декабря.

В ходе совещания президент отметил «хорошую динамику на всех направлениях». Позднее, в ходе пресс-конференции в Бишкеке, Путин отметил, что российские военные заняли в Северске 1,7 тысяч зданий из 8 тысяч.

Герой России Наран Очир-Горяев в ходе разговора с президентом во время «Итогов года» рассказал подробности взятия города. По его словам, освобожденные люди в городе находились в тяжелом моральном и физическом состоянии, а солдаты ВСУ «расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними уходить».