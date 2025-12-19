Об освобождении Северска в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» рассказал участник штурма из Калмыкии Герой России Наран Очир-Горяев.

Он сообщил, что самым сложным было дойти до Северска незаметным из-за открытой местности и отсутствия естественных укрытий.

«Поэтому было принято решение двигаться малыми группами, незаметно. Задача эта была выполнена. Накопились под носом противника и ждали приказа о наступлении штурмовых действий», — рассказал офицер.

Он отметил, что освобожденные люди находились в Северском в тяжелом моральном и физическом состоянии.

«При отходе ВСУ, подобно нацистам, расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними уходить. В основном — молодых», — рассказал Очир-Горяев.

Наран Очир-Горяев — старший лейтенант, командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. Он лично спланировал и осуществил захват важный городских построек в Северске, под его руководством были освобождены более 80 жилых домов и уничтожены 36 опорных пунктов.