Евросоюз уже «находится в состоянии войны» с Россией и «наивно» предполагать иное, заявил в разговоре с Financial Times (FT) управляющий Центральным банком Латвии, кандидат на пост Европейского ЦБ Мартиньш Казакс. Он также призвал финансовую систему альянса готовиться к дальнейшей эскалации.

«Наивно думать, что мы не воюем [с Россией]. <…> Нам нужно быть стойкими, чтобы справиться с этим», — сказал Казакс.

Хотя конфликт «физически не разворачивается на нашей территории [речь о ЕС — прим. RTVI]», глава латвийского ЦБ отметил, что «постоянно» фиксируются различные кибератаки. Также он напомнил о повреждении подводных кабелей в Балтийском море и нарушении датского воздушного пространства предположительно российскими беспилотниками. Россия отрицала причастность к этим инцидентам.

Казакс, как отмечает FT, является одним из «ястребов» (то есть воинственно настроенных) членов ЕЦБ, а также был одним из первых, кто предупреждал Европу об инфляционных рисках после начала пандемии COVID-19 и конфликта между Москвой и Киевом.

В статье говорится, что в последние годы НАТО усилило военное присутствие в Латвии, которая имеет 280-километровую границу с Россией.

По словам Казакса, в течение последних четырех-шести лет ЦБ Латвии прорабатывал различные стратегии «на случай непредвиденных обстоятельств». Одним из главных направлений стало обеспечение постоянной доступности наличных и цифровых платежей в случае кризиса. Коммерческие банки обязаны поддерживать работу сетей «критически важных» банкоматов, в том числе оборудованных собственными генераторами электроэнергии.

Кроме того, в стране также была разработана система «оффлайн-платежей физическими картами» в аптеках, на заправочных станциях и в продуктовых магазинах.

«Во многих случаях мы лучшие в своем деле, и другие страны перенимают наши решения», — похвастался Казакс, добавив, что «мы рады поделиться» с другими странами своим опытом. По его словам, эта стратегия ЦБ республики связана не только с «риском нападения России», но и других угроз, таких как наводнения и другие климатические изменения.

Казакс заявил, что если страна, входящая в еврозону, столкнется с военным конфликтом на своей территории, это может привести к «проблемам с финансовой стабильностью» и в банковской системе, а также вызвать опасения по поводу долговой устойчивости. Однако глава ЦБ Латвии подчеркнул, что эти риски «незначительны» и могут быть устранены силами ЕС.

«В наших силах сделать так, чтобы вероятность [прямого конфликта с Россией] становилась все ниже», — сказал он, имея в виду как поддержку Украины, так и укрепление европейских вооруженных сил, «чтобы в России поняли, что [любое нападение] сопряжено с высоким риском и даже не стоит рассматривать такую возможность».