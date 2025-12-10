Латвия в 2026 году выделит на оборону рекордную в своей истории сумму €2,16 млрд — почти 5% своего ВВП. Об этом сообщила служба новостей LTV со ссылкой на заявление главы Минобороны республики Андриса Спрудса.

«Это 4,91% ВВП. Это более 2 миллиардов евро. <…> Это необходимо сейчас, чтобы мы могли быть в большей безопасности в ближайшем будущем», — сказал он, заверив, что общественность и правительство достигли понимания по данному вопросу.

На следующий год Латвия запланировала несколько проектов по укреплению военного потенциала. Они включают закупку платформы для боевых машин, выстраивание эшелонированной системы ПВО, а также наращивание боеприпасов и снаряжения, уточняет LTV.

Помимо этого, планируется укрепление восточной границы (с Россией и Белоруссией), в том числе страна намерена установить заграждения и закупить различные системы безопасности на границе.

До конца года власти Латвии также рассчитывают получить оценку возможности демонтировать железнодорожные пути на границе с Россией.

Параллельно на восточной границе ведутся работы по созданию «стены дронов». Спрудс заявил, что в развитие беспилотных аппаратов будет вложено €50 млн. Это значительное увеличение финансирования по сравнению с нынешним годом, когда на эти цели было выделено €20 млн, отмечает пресс-служба Минобороны страны.

«Наша внешняя граница — это также граница ЕС и НАТО, и ее безопасность — это общая ответственность. Поэтому на европейском уровне я выступаю за увеличение финансирования ПВО и возможностей беспилотников, подчеркивая, что это одна из важнейших европейских инициатив в ближайшие годы», — заявил Спрудс.

Наконец, планируется дальнейшее увеличение численности латвийских военнослужащих. На личный состав будет направлена пятая часть оборонных расходов (около 20%) и еще 17% — на их содержание.

Латвия также намерена продолжить поддержку Украины и заложила на эти цели €100 млн, передает LTV.