Энергетическая инфраструктура Белгорода, а также нескольких округов Белгородской области после обстрела получила большой объем повреждений, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждения зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах.

Гладков отметил, что восстановительные работы шли всю ночь и продолжаются сейчас.

«Благодарен каждому энергетику, каждому тепловику, каждому инженеру и сотруднику водоканала, каждому рабочему, которые, не щадя себя, не думая о своем здоровье и своей личной безопасности, пытаются спасти всех наших жителей, подавая тепло, электроэнергию, воду в наши дома и квартиры», — отметил глава региона.

По его словам, пока не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде.

Также Гладков уточнил, что работа школ, детских садов идет в обычном, обязательном формате.

В ночь на 6 февраля Белгород подвергся обстрелу. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что никто не пострадал, но зафиксированы серьезные повреждения в инфраструктуре и сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжении и воды.

«По отработанным алгоритмам бригады энергетиков уже ведут восстановительные работы», — отмечал глава города.