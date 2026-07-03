Знаменитые хоббиты, обитавшие на индонезийском острове Флорес 50 тыс. лет назад, были не настолько умными и ловкими, как считали ученые. Анализ найденных в пещере костей показал, что эти древние люди не охотились, а питались объедками со стола комодских варанов, и вряд ли могли разводить огонь, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

В 2004 году в журнале Nature была опубликована статья, потрясшая научный мир — на индонезийском острове Флорес были найдены останки неизвестного ранее вида людей Homo floresiensis. За невысокий рост (не более метра) их прозвали хоббитами, они обладали крошечным мозгом (380 кубических сантиметров, как у шимпанзе), но при этом изготавливали продвинутые каменные орудия.

За последние 20 лет ученые посвятили немало исследований этим карликовым людям, жившим минимум 50 тыс. лет назад. Накопленные данные заставили ученых считать, что хоббиты обладали довольно сложными поведенческими особенностями, учитывая их низкий рост и малый объем мозга. Так, долгое время считалось, что они имели навыки охоты на крупную дичь и целенаправленного использования огня.

Хорошими охотниками их считали благодаря останкам стегодонов Stegodon florensis insularis — карликовых родственников современных слонов, которые были найдены с характерными отметинами от орудий, в пещере Лианг-Буа вместе с останками Homo floresiensis.

Ученые под руководством Элизабет Витч из Университета Тюбенгена (Германия) предположили, что повреждения скелетов стегодонов могли быть нанесены не хоббитами, а комодскими варанами. Чтобы отличить повреждения от укусов варанами, ученые провели контролируемый эксперимент в одном из зоопарков. Там ученые скормили обезглавленную тушу козы комодскому варану и исследовали характерные отметины зубов на оставшихся костях животного. Результаты этого и других аналогичных экспериментов показали, что основная часть отметин от зубов остается на наиболее «мясных» и вкусных частях туши. Такие же отметины с большей концентрацией наблюдались и на останках, найденных в пещере — это означает, что именно вараны первым делом разделывали животных, а хоббитам доставались менее мясистые объедки, на костях которых они оставляли отметины от своих орудий.

Еще один удар по существующим представлениям о хоббитах эти же ученые нанесли, опровергнув способность хоббитов к использованию огня. Перепроверка показала, что лишь одна из найденных в пещере 3155 костей стегодона, ребро, была обуглена. Причем эта кость была найдена на глубине 4,4 метра и относится к слоям моложе 20 тыс. лет, относящимся к периоду заселения пещеры Homo sapiens. «Вместе эти результаты указывают на то, что поведение Homo floresiensis было не настолько развитым, как считалось изначально, дают критическое представление о поведенческом репертуаре Homo floresiensis и поднимают важные вопросы об их происхождении», — говорится в исследовании.