Сборные Испании и Швейцарии преодолели стадию 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Испанцы уверенно победили Австрию со счетом 3:0, а швейцарцы оказались сильнее Алжира — 2:0.

Испания открыла счет благодаря дублю Микеля Оярсабаля, который отличился на 36-й и 89-й минутах. Еще один мяч позволил команде оформить крупную победу. Голкипер испанцев Унай Симон по итогам встречи довел свою «сухую» серию до 519 минут, превзойдя рекорд итальянца Вальтера Дзенги, державшийся более 30 лет. Кроме того, сборная Испании впервые с 2010 года выиграла матч плей-офф чемпионата мира в основное время. На двух предыдущих мундиалях команда уступала в сериях пенальти России и Марокко.

Во втором матче игрового дня Швейцария обыграла Алжир со счетом 2:0. Уже на 10-й минуте Брель Эмболо вывел европейскую команду вперед, а сразу после перерыва Дан Ндой удвоил преимущество. Несмотря на поражение, Алжир создал несколько опасных моментов, а вратарь Лука Зидан неоднократно выручал свою команду.

Победа над Алжиром стала для сборной Швейцарии первой в матчах плей-офф чемпионатов мира за 88 лет. В следующем раунде команда сыграет с победителем пары Колумбия — Гана.