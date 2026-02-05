Осколок метеорита Алетай весом более 2,5 т попытались вывезти из России в Великобританию. Возбуждено уголовное дело, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

Таможенники обнаружили осколок метеорита при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. По данным ФТС, в Россию он попал из одной из стран ЕАЭС, далее должен был направляться в Великобританию.

При попытке вывоза из страны осколок задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна, но при детальной проверке выяснилось, что это не соответствует реальным сведениям о происхождении и стоимости груза. Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай, стоимость которого оценивается примерно в 323 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей). Максимальное наказание, которое может грозить виновным по вменяемой статье, — до трех лет лишения свободы.

В феврале 2025 года года три россиянки пытались вывезти из Грозного в Стамбул золото 999 пробы на 5,7 млн рублей. Оно было спрятано под одеждой женщин. При личном досмотре пассажирки предъявили таможенникам три цепи из крупных звеньев, выплавленные из желтого металла. Против них возбудили уголовное дело.