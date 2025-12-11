Американский журнал Time выбрал «персоной года» архитекторов искусственного интеллекта, поместив на обложку сразу восемь человек. Среди них владелец Meta* Марк Цукерберг, глава Tesla, SpaceX, X и xAI Илон Маск, а также гендиректор OpenAI Сэм Альтман.

Ключевые фигуры компаний, которые являются мировыми лидерами в сфере разработки ИИ, изображены на фото, стилизованном под знаменитый снимок 1932 года «Обед на небоскребе». В оригинале на балке одного из этажей строившегося Рокфеллер-центра сидели нью-йоркские рабочие.

На обложке также представлены две женщины — гендиректор AMD Лиза Су и основательница ImageNet Фей-Фей Ли. Кроме того, персону года представляют глава Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис и глава Anthropic Дарио Амодей. Все на обложке, кроме британского гражданина Хассабиса, являются гражданами США.

Выбор журнала не ограничивается лицами на обложке. Редакция отмечает, что категория архитекторов ИИ охватывает еще множество разработчиков и бизнесменов.

«Это история того, как искусственный интеллект изменил наш мир в 2025 году новыми, захватывающими и порой пугающими способами. Это история того, как техно-гиганты взяли в свои руки колесо истории, развивая технологии и принимая решения, которые меняют информационный ландшафт, климат и нашу жизнь», — пишет Time.

Называя ИИ одним из самых грандиозных проектов IT-инфраструктуры всех времен, журнал характеризует его архитекторов как людей, способных переориентировать государственную политику и менять геополитическое соперничество.

«Искусственный интеллект стал, пожалуй, самым значимым инструментом в конкуренции великих держав со времен появления ядерного оружия», — полагает издание.

В отдельной статье Time среди прочего объясняет свой выбор тем, что именно в 2025 году потенциал ИИ раскрылся в полной мере и стало ясно, что пути назад нет — человечество уже не откажется от этой технологии.

«Сегодня ни один бизнес-лидер не может говорить о будущем, не упоминая о влиянии этой технологической революции. Ни один родитель или учитель не может игнорировать то, как его ребенок или ученик использует ИИ», — говорится в статье.

В 2024 году Time назвал человеком года президента США Дональда Трампа. Маск, который был удостоен этого звания в 2021 году, и Цукерберг были среди претендентов, которых глава Белого дома тогда обошел.

Почти 100-летняя традиция

Традиция журнала определять человека, группу людей или организацию, которые оказали наибольшее влияние на новостные заголовки в течение года, длится уже 98 лет начиная с 1927-го.

Американские президенты удостаивались титула человека года 24 раза, один только Франклин Рузвельт получил его трижды (1932, 1934, 1941). Человеком года в разное время также четверо советских лидеров: дважды — Иосиф Сталин (1939, 1942), по одному разу Никита Хрущев (1957) и Юрий Андропов (1983) и дважды — Михаил Горбачев (1987, 1989).

В 2007 году человеком года был выбран президент России Владимир Путин, которого редакция Time тогда назвала «твердым и решительным человеком», ставшим «важнейшей фигурой XXI века».

В номере под обложкой с Путиным журнал пояснил, что выбор человека года «не является и никогда не был чествованием или одобрением», и что это не нужно рассматривать как «конкурс популярности».

«Это трезвое признание мира таким, какой он есть, а также наиболее влиятельных людей и сил, формирующих этот мир — к лучшему или к худшему. В конечном счете, речь идет о лидерстве — смелом, меняющем мир лидерстве», — говорилось в статье.

Одной из самых одиозных фигур среди «персон года» был Адольф Гитлер, получивший этот титул в 1938-м. В его случае вместо портрета журнал поместил на обложку иллюстрацию художника Рудольфа фон Риппера под названием «Гимн ненависти — от нечестивого органиста».

* деятельность Meta по распространению Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена