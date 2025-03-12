Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео с российскими военнослужащими, которые пробираются в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газопроводу в рамках операции «Поток» или «Труба» в Суджу Курской области. На кадрах бойцы устраивают привал.

Кадыров назвал операцию «Поток» одной из самых «смелых и эффективных». Он отметил, что в ней также участвовали бойцы спецназа «Ахмат», включая военнослужащих из отряда «Аида».

Глава Чечни напомнил, что российские военные в течение пяти суток пробирались по газовой трубе, преодолев 15 км.

«Добравшись до конечной точки, бойцы нанесли молниеносный удар по врагу. Операция была дерзкой, но, прежде всего, невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу», — подчеркнул Кадыров.

Он отдельно отметил командира группы «Аид», под руководством которого бойцы действовали слаженно и без единого промаха. Кадыров назвал его настоящим стратегом.

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что площадь территории, занятой украинскими войсками в регионе, изначально составляла 1268 кв. км.

Алаудинов 8 марта заявил о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский фактически это подтвердил, сообщив, что украинские войска «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны».

Российские военные смогли прорваться в тыл группировки ВСУ в результате операции «Поток» или «Труба», пройдя 15 км по трубе газопровода, по которой раньше поставлялось топливо через Украину в Европу.

Днем 11 марта телеканал RT опубликовал фото бойца добровольческого штурмового отряда «Ветераны» с позывным Кузя, который стоит на фоне стелы с надписью «Суджа». Военкоры, включая «Рыбаря», писали, что российские войска продолжают наступление в Судже.

Вместе с тем «Два майора» и «Архангел Спецназа» писали, что взятие Суджи праздновать «пока рано», поскольку у российской армии «нет задачи выдавить ВСУ из города, есть задача уничтожить», а на это «нужно время». Вечером того же дня командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска почти со всех сторон окружили Суджу, а бои уже идут в окрестностях города.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук сказал «Ленте.ру», что ВСУ покинули город Суджу в Курской области без боя из-за бесполезности сопротивления надвигающихся частей российской армии.